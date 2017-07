Psg-Neymar, si tratta con il Barcellona

27 luglio 2017

Il Psg insiste per Neymar e sta trattando l'affare direttamente con il Barcellona . A riferirlo è il quotidiano francese "L'Equipe", secondo cui il club parigino è disposto a versare l'importo della clausola rescissoria del brasiliano (222 milioni di euro) direttamente ai blaugrana e non al giocatore. Una formula, viene spiegato, che servirebbe ad abbassare i costi fiscali della maxi-operazione.

Il Barcellona, nel frattempo, nega ogni trattativa con il Psg e, come riferito dal quotidiano catalano "Sport", non è disposto a negoziare la cessione di un giocatore (tra l'altro a una diretta concorrente in Europa) considerato fondamentale per il progetto. Inoltre, i blaugrana non hanno gradito il modo con cui il club francese qualche settimana fa ha sbarrato la strada alla possibile cessione di Verratti, che sogna di trasferirsi al Barça.



Il Psg comunque prosegue fiducioso, pronto anche a versare l'intera clausola al Barcellona e forte dell'accordo praticamente raggiunto con Neymar: 30 milioni di euro netti a stagione, da sommare ad altri premi, bonus e contratti commerciali già garantiti.