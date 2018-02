PSG, NEYMAR: "RESTO E FACCIO LA STORIA DEL CLUB"

2 febbraio 2018

Nonostante le voci di malcontento e di un futuro targato Real Madrid, Neymar ribadisce che la sua carriera al Paris Saint-Germain è appena iniziata e che il suo obiettivo "è fare la storia di questo club". Dopo i primi sei mesi parigini, l'asso brasiliano ha tracciato un primo bilancio nel corso di una intervista al sito del club. Sull'ottimo inizio di stagione con 26 gol in 24 partite, Neymar ha detto: "Non mi aspettavo un inizio così, con queste statistiche con il Psg. Ma io sono qui per aiutare la squadra e i miei compagni per cercare di fare meglio ogni giorno, in ogni partita. Questa è la cosa piu' importante".