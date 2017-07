PSG, NEYMAR IN QATAR PER VISITE E FIRMA

31 luglio 2017

E' ormai solo questione di ore per il trasferimento di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain per la cifra clamorosa di 222 milioni di euro. Secondo L'Equipe, l'attaccante brasiliano dovrebbe sbarcare a Doha, in Qatar, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club transalpino. Secondo il quotidiano del Qatar 'El Watan', il giorno giusto dovrebbe essere martedi' subito dopo il tour promozionale in Cina. In questa occasione, Neymar incontrerà il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi.