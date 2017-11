PSG, MEUNIER: "HO RIFIUTATO IL CHELSEA"

6 novembre 2017

Thomas Meunier ha rivelato un retroscena di mercato: "Sapevo che il PSG avrebbe preso un altro terzino destro, ma non Dani Alves. Non sapevo cosa pensare. Mi chiedevo se sarei rimasto sempre in panchina. L'ultimo giorno di mercato però ho rifiutato il Chelsea. Sono contento di giocare in questa squadra e non voglio andarmene" ha detto a Belgian Tv l'esterno del club parigino.