Psg, Meunier "esonera" Emery: Allegri e Conte in corsa

24 marzo 2018

Poteva essere una dichiarazione scontata, banale nella sua quotidianità e invece no. Thomas Meunier ha scoperchiato il vaso di Pandora in casa Psg pur parlando semplicemente del suo futuro, anch'esso in bilico a Parigi: "Il club sa come la penso, non ho più 18 anni ma 26 e ho bisogno di affermarmi nel mio club. Aspetterò anche perché molte cose cambieranno al Psg, compreso l'allenatore".



Una notizia nell'aria dopo l'eliminazione senza appello dalla Champions League agli ottavi di finale nonostante le follie di mercato per Mbappé e Neymar, ma comunque certificata dall'interno ed abbastanza per far partire con qualche mese d'anticipo il toto-allenatore. A qualche anno di distanza dall'addio di Ancelotti, al Parc des Princes la panchina di casa potrebbe tornare a parlare italiano, ma se Conte fino a poche settimane fa sembrava l'indiziato numero uno, ora la candidatura di Allegri si sta facendo largo con prepotenza.



Carriere legate a doppio filo quelle di Allegri e Conte, ma i risultati del tecnico bianconero in Champions League con le due finali raggiunte in tre anni, hanno illuminato la proprietà parigina. Al Khelaifi archiviata l'eliminazione del suo Psg ha cominciato a studiare la strategia per la panchina e proprio lo juventino ha sorpassato Conte e Pochettino nelle preferenze. Conte in ogni caso resta in corsa, anche perché a differenza di Allegri a fine stagione dovrebbe ritrovarsi senza panchina.