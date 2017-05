PSG, MARQUINHOS: "FUTURO? NON DIPENDE SOLO DA ME..."

1 maggio 2017

E' ancora tutto da definire il futuro di Marquinhos, che non esclude un suo addio al Psg a fine stagione: "Vediamo cosa succede, non dipende solo da me - dice il difensore a Le Journal du Dimanch -. Ho un contratto fino al 2019 e non ho fretta di rinnovare. Bisogna capire se l'allenatore e il presidente vogliono che resti".