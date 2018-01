PSG, LUCAS MOURA: "STUFO DI NON GIOCARE, SOGNO LA LIGA"

23 gennaio 2018

Lucas Moura esce allo scoperto: l'esterno d'attacco brasiliano, in un'intervista all'Equipe, chiede a gran voce la cessione. "Non sono felice, credevo di aver costruito qualcosa di buono con questo club ma a quanto pare non è così. Sono davvero sconcertato dal fatto che non gioco mai, non posso esprimermi sul campo". Parole pesanti che aprono ad una cessione immediata: "La Liga? Sicuramente con la mia velocità e la mia tecnica, potrei fare benissimo lì. Non mi interessa dove finirò". Sul brasiliano c'è il forte interesse del Malaga e del Tottenham.