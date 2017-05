PSG, LO UNITED PUNTA MARQUINHOS

9 maggio 2017

Il Manchester United è alla ricerca di rinforzi per la difesa: secondo il Manchester Evening News il club allenato da Mourinho avrebbe messo nel mirino Marquinhos, centrale brasiliano ex Roma e legato al PSG fino al 2019. Il valore del giocatore, che da tempo sta discutendo del rinnovo con i parigini, non è inferiore ai 30 milioni.