PSG, LE MANI DEL BARCELLONA SUL BABY TALENTO ADLI

14 novembre 2017

Il Barcellona guarda ai giovani talenti del Psg. Secondo L'Equipe, infatti, i blaugrana, sarebbero al lavoro per assicurarsi il giovane Yacine Adli che ha il contratto in scadenza con i parigini e per cui si era registrato anche l'interesse del Manchester City. Adli è un centrocampista 17enne francese in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno destro.