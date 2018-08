PSG, L'AGENTE DI DRAXLER: "RESTA SICURAMENTE A PARIGI"

27/08/2018

Tra i nomi più chiacchierati in questi ultimi giorni di mercato c'è sicuramente quello di Julian Draxler, centrocampista offensivo del Psg, cercato dal Siviglia, che fatica a trovare spazio in questo primo scorcio di stagione. Il suo agente Roger Wittman ha affermato che il giocatore non lascerà però la Francia: "Resta a Parigi, di sicuro", ha dichiarato al media tedesco Sport 1.