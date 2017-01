PSG, KLUIVERT: "TRATTIAMO IL RINNOVO DI MATUIDI"

12 gennaio 2017

Il direttore sportivo del PSG, Patrick Kluivert, conferma la trattativa per il rinnovo di Blaise Matuidi, vecchio obiettivo della Juventus. Ai microfoni di France 3, l'olandese ha spiegato: "Stiamo cercando di estendere l'accordo per Matuidi, è un giocatore molto importante per noi".