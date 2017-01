PSG, JESÊ VICINO AL MIDDLESBROUGH

26 gennaio 2017

Secondo quanto riporta L'Equipe, Jesè Rodriguez, esterno d'attacco del Paris Saint Germain, sarebbe vicinissimo ad un trasferimento al Middlesbrough. L'arrivo di Gonçalo Guedes dal Benfica per circa 30 milioni di euro, chiude definitivamente le porte all'ex Real Madrid. Il giocatore ha rifiutato, in questa sessione di mercato, Roma e Valencia perchè voleva solo il Las Palmas. Ora la chiamata dell'allenatore del "Boro", il suo connazionale ed allenatore (in seconda NDR) ai tempi del Real Madrid Aitor Karanka, sembra avergli fatto cambiare idea.