PSG: IL REAL NON MOLLA NEYMAR

21 gennaio 2018

Un problema alla coscia destra lo costringerà a saltare il big match di Ligue 1 contro il Lione, ma Neymar rimane sempre al centro delle critiche e dei rumors di mercato. Ad alimentarli un criptico messaggio, dal titolo "Una saggia felicità", sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto che "la tua età non definisce la tua maturità, i tuoi appunti non definiscono la tua intelligenza, le voci su di te non definiscono chi sei". Il Real ci spera.