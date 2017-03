PSG, IL PRESIDENTE: "EMERY RESTA"

11 marzo 2017

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, torna a parlare della sconfitta di Barcellona e difende l'allenatore. "Fin dal suo arrivo, Emery lavora duramente ogni giorno per migliorare la squadra. Ora dobbiamo imparare da questo fallimento e non reagire in modo viscerale. Unai ha le qualità che noi crediamo e ha il mio pieno sostegno", ha detto l'emiro qatariota a Le Parisien.