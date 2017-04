PSG, IL DS LETANG LASCIA

17 aprile 2017

Olivier Letang non sarà più il direttore sportivo del Psg dalla prossima stagione. Lo rivela l'edizione odierna de L'Equipe sottolineando che la decisione è stata presa non dal club ma dal dirigente stesso, che nella scorsa settimana avrebbe presentato le proprie dimissioni. In bilico anche la posizione dell'altro dirigente della società francese, Patrick Kluivert.