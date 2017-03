PSG, FISSATO IL PREZZO DI VERRATTI

1 marzo 2017

Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Paris Saint Germain non lascerà partire Marco Verratti per meno di 85 milioni di euro. Il club francese non ha escluso la cessione del centrocampista abruzzese nel prossimo futuro, ma ha fatto sapere ai suoi pretendenti la cifra necessaria affinchè se ne possa privare.