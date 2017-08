PSG, FATTA PER MBAPPE'

19 agosto 2017

La telenovela per il trasferimento di Kylian Mbappé dal Monaco al Psg sta per concludersi. Come riporta il 'Mundo Deportivo' l'accordo tra le parti è stato definito e il giocatore verrà presentato nel corso della prossima settimana. Per l'annuncio ufficiale "è una questione di ore". Il Psg verserà 180 milioni di euro, mentre all'attaccante ne andranno 18 a stagione.