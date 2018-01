PSG: EMERY "VORREI CHE PASTORE RESTASSE MA..."

29 gennaio 2018

"Io sarei felice se rimanesse, per noi è un giocatore importante. Ho parlato molto con lui. Per me e per la squadra è meglio che rimanga qui, gli ho detto che vorrei che restasse, poi dipende da quello che pensa lui, se è contento di rimanere. Io devo pensare alla squadra". Così il tecnico del Psg Emery su Pastore. "Magari lui pensa di dover giocare di più perché vuole andare al Mondiale, come tutti i giocatori del resto - ha proseguito - Poi l'accordo va trovato tra lui, la squadra e il club. La mia idea è che resti. Per ora non ho altre notizie al di là del fatto che oggi si allenerà con noi".