PSG: EMERY "VOGLIAMO CHE RESTI E RESTERA'"

16 novembre 2017

"Quando abbiamo acquistato Neymar, lo abbiamo fatto con uno scopo specifico. Il club e il presidente vogliono che resti e lui rimarrà a Parigi". Il tecnico del Psg Emery, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida col Nantes, ha scacciato le voci riguardanti un possibile ritorno in Spagna della stella brasiliana, magari sulla sponda del Real. "Tutti i calciatori sono uomini prima di essere giocatori", ha aggiunto l'allenatore iberico. "L'adattamento in una nuova squadra varia da un giocatore all'altro. Facciamo di tutto per aiutarlo ad ambientarsi presto e nel miglior modo possibile. Ma la cosa più importante è il campo e le sue prestazioni", ha concluso.