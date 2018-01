PSG, EMERY: "PASTORE POTREBBE PARTIRE"

31 gennaio 2018

L'allenatore del Psg, Unai Emery, ha confermato che Pastore potrebbe lasciare Parigi. "Mi aveva confermato che se avesse avuto l'opportunità di andarsene, ci avrebbe pensato ha spiegato il tecnico - . Tre cose entrano in gioco per il suo futuro: la mia responsabilità per la squadra, la volontà del giocatore e cosa pensa il club. Ho la mia opinione e spero resti. Dopo, dipenderà dal club e dal giocatore. Non posso aggiungere altro, non è una mia responsabilità".