PSG, EMERY: "PASTORE ALL'INTER? PER ORA NESSUNA NOVITA'"

28 gennaio 2018

Dal centro sportivo di Saint-Germain-en-Laye, Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto nel corso della trasmissione di BeIN Sport France 'Dimanche Ligue 1'. Tra i temi trattati - riporta fcinternews - anche quello relativo alla situazione di Javier Pastore, che ieri si è esposto pubblicamente aprendo all'ipotesi di una partenza verso l'Inter: "E' vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero Henrique prima del match col Montpellier, e mi ha detto che per il momento non ci sono novità su di lui. So che ieri Javier ha parlato, ma anche io ho espresso la mia opinione al calciatore: sono contento di lui, è un giocatore importante. La decisione è sua e del club, la mia idea la conosce".