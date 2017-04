PSG, EMERY: "NON PENSO AL FUTURO"

18 aprile 2017

Le voci di mercato non scalfiscono Unai Emery. "A mio parere, il nostro futuro è la partita di domani contro il Metz - ha spiegato il tecnico del Psg -. Non guardo il resto, ogni giorno ci motiviamo in vista della Coppa di Francia e del campionato, non parlo di altre cose. Il club pensa e lavora al futuro, l'allenatore guarda al presente".