PSG, EMERY: "NON LASCERO' LA SQUADRA"

21 aprile 2017

Unai Emery spegne sul nascere le voci che lo vorrebbero la prossima stagione sulla panchina della Roma. Il tecnico del Psg ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Il club mi ha dato fiducia anche nei momenti difficili e voglio ripagarlo per questo. Non ho alcuna intenzione di firmare per un'altra squadra. Penso al 100% al Psg".