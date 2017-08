PSG, EMERY: "MATUIDI? NUOVA OPPORTUNITA' ALLA JUVE"

18 agosto 2017

"Matuidi cercava una nuova opportunità e alla Juve l'ha trovata". Così Unai Emery, allenatore del Psg, ha parlato dell'imminente trasferimento di Blaise Matuidi alla Juventus. "Eravamo molto contenti di lui. È stato molto importante in questa squadra, la scorsa stagione e in passato. Spero che la sua partenza sia una buona cosa per lui, in modo che continueraà nella sua crescita", ha aggiunto.