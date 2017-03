PSG, EMERY: "LAVORIAMO PER IL FUTURO"

18 marzo 2017

L'eliminazione in Champions con il Barcellona ha ovviamente messo in discussione il futuro di Unay Emery sulla panchina del Psg. Il tecnico spagnolo ha però spiegato: "Il club sta lavorando per il presente, ma anche per il futuro. Parlo spesso col presidente delle cose da migliorare e c'è grande fiducia per la prossima stagione. La dirigenza sta lavorando per un direttore sportivo, non so se si tratti di Monchi o di un altro".