PSG, DOMANI L'ULTIMA DI MAXWELL

19 maggio 2017

Il Psg prepara la festa a Maxwell. Domani contro il Caen sarà l'ultima partita dell'esterno brasiliano non solo al Paris Saint-Germain ma in tutta la sua carriera. Il terzino sinistro si ritira a quasi 36 anni. Il club renderà omaggio al brasiliano con una clip che raccoglierà i migliori momenti dei suoi 5 anni a Parigi. Arrivato nel 2011, Maxwell ha giocato in tutto 212 partite, segnando 13 reti.