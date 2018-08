PSG, DIFFICOLTA' NEL RISCATTO DI MBAPPE': VIGILE IL REAL

22/08/2018

Il Psg avrebbe dei problemi nel riscattare il talento francese Mbappè. La voce clamorosa giunge dalla Spagna: secondo Chiringuito, i paletti imposti dal Fair Play Finanziario starebbero mettendo in seria difficoltà i parigini che entro il prossimo 27 agosto devono versare 180 milioni di euro al Monaco per acquisire il cartellino del fuoriclasse a titolo definitivo dopo una stagione di prestito. A vigilare la situazione è il Real Madrid, pronto ad inserirsi per far suo Mbappè.