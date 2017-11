PSG: CONTE, ALLEGRI E MOU PER IL DOPO EMERY

7 novembre 2017

Il futuro di Unay Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain passa dalla Champions League. Il presidente del club parigino Nasser Al Khelaifi esigerebbe vedere la propria squadra almeno in semifinale e, se possibile, anche in finale a Kiev. Al momento il lavoro del tecnico spagnolo sta portando ottimi risultati, ma se non dovesse centrare l'obiettivo si aprirebbero nuovi scenari per il ruolo da allenatore a Parco dei Principi. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, circa un mese fa il club parigino, nella persona del direttore sportivo Antero Henrique, avrebbe già intrattenuto dei contatti con José Mourinho, attuale tecnico del Manchester United. Tuttavia, la dirigenza starebbe stilando una rosa di nomi degni della guida del club, tra questi Antonio Conte, attualmente al Chelsea, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus e Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham e con un passato da giocatore del Psg tra le stagioni 2001-2003.