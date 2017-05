PSG, CAVANI: "POTREI TORNARE AL NAPOLI"

8 maggio 2017

Un clamoroso ritorno al Napoli? Edinson Cavani non lo esclude. Parlando all'emittente Fox, l'attaccante uruguaiano ammette: "Vorrei finire la mia carriera a un livello alto e vorrei finire quando lo dirò io e non quando lo diranno gli altri. Dopo il PSG vedremo che succederà. Magari passare per Napoli, dove ho vissuto un periodo dove tutte le cose sono cambiate. Vedremo".