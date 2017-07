PSG, BRUSCA FRENATA PER SANCHEZ

23 luglio 2017

Brusca frenata nella trattativa tra Alexis Sanchez e il Psg. Secondo Le Parisien le parti si sarebbero bloccate sul contratto da corrispondere al cileno. Gli agenti del giocatore non sono convinti dalla proposta dei francesi e hanno fatto un passo indietro. Lo stesso Psg non vorrebbe spendere così tanto per lo stipendio del giocatore dell'Arsenal.