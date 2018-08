PSG, ASTA PER RABIOT: QUATTRO LE ITALIANE INTERESSATE

20/08/2018

Il mercato è chiuso in Italia ma Adrien Rabiot continua a far parlare di sé. Il centrocampista francese, che andrà in scadenza con il Psg il 30 giugno del 2019, ha tantissimi corteggiatori che potrebbero aumentare anche grazie alla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero a partire dal prossimo febbraio. Si prevede un’asta europea a colpi di rilanci con ben quattro club italiani interessati: Juve e Milan in prima fila, più defilate Inter e Roma.