PSG: ASSALTO A REINA, NO DEL NAPOLI

23 agosto 2017

Il Psg piomba su Pepe Reina. Il club francese avrebbe offerto 7 milioni di euro al Napoli per il portiere spagnolo e un ingaggio da 3.5 milioni a stagione al giocatore, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. La risposta del Napoli non si è fatta attendere ed è un secco 'no'.