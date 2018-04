PSG, ANCHE THOMAS TUCHEL TRA I CANDIDATI PER LA PANCHINA

2 aprile 2018

Non solo Max Allegri e Antonio Conte tra i candidati alla panchina del Psg per la prossima stagione. L'erede di Unai Emery, che difficilmente conserverà il proprio posto nonostante le smentite di rito, potrebbe essere Thomas Tuchel che, secondo quanto affermato su media francesi, sarebbe già in trattative avanzate con il club parigino. Questa sarebbe la ragione principale che avrebbe indotto il tecnico tedesco a dire di no al Bayern Monaco. L'ex allenatore del Borussia Dortmund scalda quindi i motori (in direzione Parigi).