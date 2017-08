PSG, ANCHE MBAPPE'

7 agosto 2017

Le follie di mercato del Psg non sono finite: ne è certo As, giornale spagnolo molto attento alle trattative che riguardano il Real, la cui edizione on line scrive che il club francese ha in programma di soffiare ai Blancos il giovane attaccante francese del Monaco, Mbappé. Il prezzo fissato dai campioni di Francia e' di 180 milioni.