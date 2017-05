PSG: AL KHELAIFI "VERRATTI NON E' SUL MERCATO"

1 maggio 2017

Oggetto del desiderio di mezza Europa, Marco Verratti non e' sul mercato. Lo ha ribadito a l'Equipe il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi: "Verratti non andra' via il prossimo anno". Il patron del club parigini ha ricordato che il centrocampista italiano ha un contratto fino al 2021. Verratti e' uno degli obiettivi principali del Barcellona per la prossima stagione, ma anche Juventus e Inter da tempo sono in contatto con l'agente del giocatore. Non e' da sottovalutare, infine, l'interesse del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti che ha allenato e fatto crescere Verratti proprio nel Paris Saint-Germain.