PSG: AL KHELAIFI "NEYMAR RESTA AL 2000%"

27 gennaio 2018

"Neymar resterà al Psg al 2000% la prossima stagione". Lo ha detto il presidente del Psg Al-Khelaifi dopo il poker al Montpellier, allontanando ancora una volta le voci sul Real Madrid. "Chiedo ai media di fermare le polemiche, non vanno per bene per noi e per voi".