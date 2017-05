PSG, AGENTE VERRATTI: "PRESTO INCONTRO CON DIRIGENZA"

1 maggio 2017

Intervistato da Premium Sport, Donato Di Campli ha parlato del futuro di Marco Verratti: “Non mi sento di dire nulla, sono state dette tante cose sbagliate. Voglio lasciare le cose in serenità, il momento del Psg non è dei più felici. Chiederemo un incontro con la società per discutere del futuro di Marco. La società ha detto che Marco non parte, dobbiamo rispettare i doveri della società. Dopo la finale di Coppa di Francia faremo comunque il punto della situazione”.