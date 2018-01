PSG: "DYBALA NON INTERESSA"

8 gennaio 2018

Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint-Germain, ha parlato a La Stampa di mercato facendo riferimento anche a Paulo Dybala. "In Serie A ci sono un sacco di buoni giocatori -ha spiegato il presidente di beIN Media Sports e di Qatar Sport Investments-, non solo Dybala. Se saremo interessati chiameremo la Juventus ma Dybala non è la chiave per il futuro del PSG al momento".