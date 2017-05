PROCURATORE VERRATTI: "PRESTO INCONTRO COL PSG"

2 maggio 2017

Resta ancora incerto il futuro di Marco Verratti al Paris Saint Germain. Il centrocampista nazionale azzurro e' inseguito dalle maggiori club europee e in pole sembra esserci il Barcellona. Solo ieri il presidente del parigini Nasser Al-Khelaifi ha ancora una volta smentito un addio del giocatore, ma la certezza e' che presto ci sara' un incontro tra i vertici del club e l'agente dell'ex Pescara, Donato Di Campli. "Il momento del Psg non e' dei piu' felici e non e' giusto parlare di queste cose", ha spiegato il procuratore ai microfoni di Premium Sport. "Chiaramente - ha aggiunto - chiederemo un incontro alla societa' per discutere del futuro di Marco". Stando al 'Mundo Deportivo', l'incontro dovrebbe tenersi dopo il 27 maggio, data della finale di Coppa di Francia tra Psg ed Angers.