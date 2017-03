PREZIOSI: "VENDO IL GENOA, MA NON ME NE DISFO"

16 marzo 2017

Con una lunga lettera a cuore aperto, Enrico Preziosi ha ribadito l'intenzione di cedere il Genoa a fine stagione. "Ora chi ritiene che io debba lasciare il Genoa faccia uno sforzo, costruttivo: proponga un nome concreto, un investitore che dimostri di avere la forza necessaria per aprire un nuovo ciclo. Si faccia avanti chiunque possa davvero raggiungere quello che è stato raggiunto, e magari sia capace di fare ancora meglio. Ribadisco che sono determinato a vendere il Genoa, sono pronto a incaricare un advisor non appena anche quest’anno la salvezza sarà raggiunta matematicamente. Sono pronto a cedere il Genoa, non a disfarmene".