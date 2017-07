PRESIDENTE DEL VERONA: "CREDO CHE CASSANO LASCI"

24 luglio 2017

La storia tra Antonio Cassano e il Verona stavolta sembra proprio essere finita. A certificarlo sono le parole all'Ansa dal presidente scaligero, Maurizio Setti: "Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene. Professionalmente non gli si puo' rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C'e' un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perche' dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene".