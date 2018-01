PRES. VILLARREAL: "CASTILLEJO? C'E' INTERESSE DEL NAPOLI"

9 gennaio 2018

Fernando Roig, presidente del Villarreal, è stato contattato da 'Radio Kiss Kiss Napoli' per commentare l'interesse del club partenopeo per Samu Castillejo. "L'interesse del Napoli è sempre concreto e diretto. Gli azzurri lo stanno seguendo ormai da due anni. Recentemente non abbiamo avuto contatti ma, nel mercato, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Mai dire mai".