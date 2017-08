PRES. REAL SOCIEDAD: "RULLI-NAPOLI? COMPLICATO"

28 agosto 2017

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ammette ai microfoni di 'iamnaples.it' la trattativa per Geronimo Rulli: "C'è una trattativa in corso con il Napoli per Rulli ma è molto complicata, soprattutto per i tempi. Richiesta di 30 milioni? Vediamo come vanno le trattative, è un'operazione molto complicata".