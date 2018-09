PRES. BETIS: "RAFINHA? L'OBIETTIVO ERA LO CELSO"

04/09/2018

Rafinha era solo un'alternativa, Lo Celso invece l'obiettivo principale. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il presidente del Betis Angelo Haro ha svelato: "Dalla Francia volevano imporci l'obbligo di riscatto ed è per questo che abbiamo virato su Rafinha. Abbiamo convinto il Barcellona anche grazie alla pressione del giocatore che però non voleva legarsi a lungo con noi. Per questo a 48 ore dalla fine del mercato siamo tornati con forza su Lo Celso accettando l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione alle prossime coppe europee".