PRANDELLI: "TORNARE ALLA FIORENTINA? MAI ME NE SAREI ANDATO"

22 gennaio 2017

Cesare Prandelli ha confermato il suo grande amore per Firenze e la Fiorentina e non è detto che in futuro le loro strade si possano incrociare di nuovo. "Un mio ritorno sulla panchina della Fiorentina? Ho sempre detto che non me ne sarei mai andato, non aggiungo altro perché non voglio che si inneschino polemiche", ha detto a Premium Sport.