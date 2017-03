PRANDELLI: "FIORENTINA? IO FUORI DAI GIOCHI"

31 marzo 2017

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Cesare Prandelli ha escluso un suo ritorno alla Fiorentina. "Io non ho avuto nessun contatto, sono fuori da giochi - ha dichiarato -. Sono un po' imbarazzato quando parlo della Fiorentina. Non me ne sarei mai andato, mi hanno aiutato a fare una scelta importante come quella della nazionale. Firenze è la mia città e la Fiorentina è la mia squadra".