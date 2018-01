PRAET, L'AGENTE: "NESSUN ACCORDO CON LA JUVE"

12 gennaio 2018

Martin Riha, agente di Praet, smentisce il presunto accordo tra Juve e Sampdoria per il centrocampista. "Non è assolutamente vero che è stata trovata un'intesa per il suo trasferimento ai bianconeri, così come a qualsiasi altro club - dice il procuratore a tuttojuve.com -. E' felice ed è legato alla Sampdoria, tuttavia sono certo che dopo la fine della stagione compierà un salto di qualità".