PORTO, LAYUN IN CINA: QUASI FATTA

14 febbraio 2017

Il quotidiano portoghese A Bola rivela un'imminente cessione del Porto, prossimo avversario della Juventus in Champions League. I dragoes starebbero per concludere il trasferimento del difensore messicano Miguel Layun in Cina. Il sostituto individuato dal club biancoblu è Jair Pereira difensore del Guadalajara.