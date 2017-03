PORTANOVA ANNUNCIA IL RITIRO

30 marzo 2017

A 38 anni suonati e dopo 9 mesi di inattività, Daniele Portanova dà l'addio al calcio con un post su Facebook. L'ex difensore, oltre 500 presenze in carriera, ha vestito (tra la altre) le casacche di Siena, Genoa, Napoli e Bologna. "Ho lasciato un pezzo del mio cuore dentro ciascuna di queste maglie, e avuto il privilegio di portare addosso i colori di queste città. Accanto alla famiglia che ho per nascita, nel mio cuore c'è la famiglia fatta di tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino. Adesso, sperando di aver saputo dare almeno la metà di quello che ho ricevuto da voi, è il momento giusto per andare oltre...".