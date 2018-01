POLITANO, NUOVO VERTICE SASSUOLO-NAPOLI

30 gennaio 2018

Stretta finale per definire il futuro di Politano. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra Sassuolo e Napoli per definire la trattativa. Finora gli azzurri hanno messo sul piatto 18 milioni più il prestito di Ounas, ma i neroverdi vorrebbero chiudere a 25 milioni. Se il Napoli dovesse accontentare le richieste di Carnevali e il Sassuolo dovesse trovare un sostituto all'altezza, l'affare potrebbe andare in porto.